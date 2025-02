Merenda: Apiacá assina contratos com agricultura familiar

Durante encontro nesta segunda-feira (3), a Prefeitura de Apiacá firmou novos contratos para aquisição de alimentos destinados à merenda escolar, garantindo alimentos frescos e de qualidade para os alunos da rede municipal.

Participam 14 famílias e uma associação. O encontro ocorreu pela manhã, na sede da Secretaria Municipal de Educação. Estiveram presentes o prefeito Márcio Keres, a equipe do órgão e representantes de famílias produtoras.

Leia também: Cachoeiro: ações promovem fortalecimento de segurança alimentar

Os agricultores familiares e empreendedores rurais vendem os produtos diretamente, e os contratos preveem a entrega. Itens como hortaliças, frutas e polpas naturais fazem parte do acordo, respeitando, primeiramente, critérios de produção e qualidade.

“Estou muito grata por esse momento com vocês. Essas assinaturas representam mais qualidade de vida para dois grupos muito importantes de jovens do nosso município: os jovens que integram as famílias produtoras e os nossos alunos”, destacou a secretária municipal de Educação, Fernanda Ramos.

Agricultura familiar

Nesse sentido, segundo a Secretaria Municipal de Educação, o objetivo é fortalecer a economia local, incentivar a agricultura familiar e garantir refeições mais saudáveis para os estudantes, com base no Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae).

Conforme as regras do programa, cada fornecedor pode comercializar até R$ 40 mil em produtos por ano, dentro dos limites previstos para a execução orçamentária da Secretaria Municipal de Educação. O pagamento é realizado conforme a entrega dos alimentos, após conferência e validação dos produtos.

“Apiacá reforça seu compromisso com a valorização dos pequenos produtores rurais e com a oferta de uma alimentação nutritiva para os estudantes da rede municipal. Juntamente com os reparos nas escolas e outras ações neste início de ano, estamos preparando o município para um ótimo retorno às aulas”, afirmou Márcio Keres.

Por fim, de acordo com a prefeitura, os contratos têm validade até 2026 ou até a conclusão das entregas previstas. A Secretaria Municipal de Educação e o Conselho Municipal de Alimentação Escolar (CAE) fiscalizam todo o processo.