Irmãs multicampeãs de Alegre criam vaquinha para competir no exterior

No último domingo (23), as irmãs alegrenses Júlia Gonçalves Cardoso, de 11 anos, e Maria Rita Carvalho de Oliveira Gomes, de 10 anos, foram campeãs do Abu Dhabi Tour South América, competição de jiu-jitsu organizada pela Federação dos Emirados Árabes Unidos.

O evento ocorreu em Guarapari, onde as duas irmãs passaram por lutas difíceis, mas, conseguiram o topo do pódio em suas respectivas categorias. A competição é um circuito que acontece em vários estados do Brasil, porém, a final acontece em Dubai, o que se tornou um sonho para as duas irmãs.

Só no último ano, as duas conquistaram cerca de 40 medalhas, sendo 28 de ouro. Além das medalhas, ambas conquistaram cinturões de campeãs, cada uma em sua categoria.

Custos com as competições

A família trabalha com venda de salgados, pois como as competições ocorrem durante todo o mês, trabalhar de forma autônoma se torna a melhor opção. Contudo, mesmo com o lucro das vendas, as duas deixam de participar de várias competições, por conta do alto custo com locomoção, alimentação e hospedaria. Os pais, Vanderci Gomes e Ana Paula Gonçalves, além de trabalhar para custear a ida para as competições, cuidam da alimentação, treinos, dietas, escola, entre outras diversas atividades.

Assim, para que as alegrenses continuem impressionando o Espírito Santo, Brasil e, daqui um tempo, o mundo todo, uma vaquinha online foi realizada pela família, com intuito de arrecadar dinheiro para custear as diversas competições que as meninas participam.

Ajude as irmãs com suas conquistas!

Leia também: Capixabas brilham na Seletiva Nacional e Grand Slam de Taekwondo