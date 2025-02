Mimoso do Sul recebe ‘Selo Ouro’ em alfabetização

O município de Mimoso do Sul recebeu o Selo Ouro em Alfabetização. Este é um reconhecimento do Ministério da Educação (MEC) que destaca o compromisso com a alfabetização.

A cerimônia aconteceu em Brasília, e contou com as presenças do prefeito Peter Costa e do vice-prefeito Paulinho Barros. Eles foram premiados por meio da Secretaria Municipal de Educação.

O Selo Ouro faz parte do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada (CNCA). Para a gestão municipal, este selo comprova que o município está no caminho certo na garantia de que todas as crianças sejam alfabetizadas até o 2º ano do ensino fundamental.