Mimoso do Sul: suspeito de homicídio é preso no munícipio

Na tarde desta terça-feira (11), a Polícia Civil (PC), com apoio de policiais militares de Mimoso do Sul, cumpriram um mandado de prisão temporária, expedido pelo Juízo da Comarca do Município. A prisão do indivíduo aconteceu no bairro Pratinha

O homem é suspeito por envolvimento na morte de Francisco de Assis, que aconteceu no dia 25 de janeiro de 2024. O delegado Daniel Correia esclareceu que as investigações sobre o assassinato ainda estão em andamento, mas que a prisão do suspeito é um importante passo para a conclusão da investigação.

A prisão ocorreu no bairro Pratinha, sendo que o mesmo foi encaminhado ao CDP de Cachoeiro de Itapemirim, onde se encontra a disposição da justiça.

Segundo a autoridade policial, o preso disse que seu pé direito estava com fratura, pois na última quinta-feira (6), cinco pessoas desceram de um veículo e agrediram o mesmo com socos e pontapés, o que ocasionou algumas lesões por seu corpo.

