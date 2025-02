Miss Espírito Santo 2025 chega a São Paulo para o Miss Universe Brasil

A representante do Espírito Santo, Ana Carolina Ceolin, já está em São Paulo para o Miss Universe Brasil 2025. O confinamento oficial começa neste sábado (8), reunindo as mais belas e preparadas candidatas do país na disputa pela cobiçada coroa nacional.

Força, garra e energia do povo capixaba

Ana Carolina embarcou nesta sexta-feira (7), levando consigo não apenas sua beleza e elegância, mas também a força, garra e energia do povo capixaba. Em sua chegada, carregava com orgulho a bandeira do Espírito Santo, reforçando seu compromisso de representar o estado com excelência e lutar para trazer, mais uma vez, o título de Miss Brasil para os capixabas.

Durante o confinamento, as candidatas enfrentarão uma intensa programação de treinamentos, ensaios e avaliações, que definirão quem será a próxima representante do Brasil no Miss Universo. Ana Carolina chega confiante e focada, pronta para demonstrar todo o seu preparo e determinação na busca pelo título.

Em busca do feito histórico

O Espírito Santo já conquistou a coroa nacional em 2022, com Mia Mamede, e agora Ana Carolina entra na competição determinada a repetir esse feito histórico.

A grande final do Miss Universe Brasil 2025 acontecerá no dia 13 de fevereiro, às 20h, com transmissão pelo canal oficial do Miss Universe Brasil no YouTube. O link será divulgado pela coordenação estadual no perfil oficial do Instagram @missuniverseespiritosanto. A torcida capixaba já está mobilizada para apoiar sua representante nessa jornada.

Fique de olho nas redes

Para mais informações e atualizações sobre a participação de Ana Carolina Ceolin no concurso, acompanhe as redes sociais oficiais da Miss Espírito Santo.

