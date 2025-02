Modal Expo 2025: grandes empresas de logística confirmam participação

A primeira feira de logística, transportes e comércio exterior do Espírito Santo contará com os principais players do mercado e será realizada em junho. A Modal Expo 2025 chega para consolidar o Espírito Santo como um hub logístico estratégico para o Brasil.

De 03 a 05 de junho, o Pavilhão de Carapina, na Serra, será palco do maior encontro de empresas e líderes dos setores de logística, transportes e comércio exterior do estado.

O evento contará com mais de 100 expositores e tem a expectativa de movimentar mais de R$ 50 milhões em negócios. Serão 72 horas de conteúdo e inovação, distribuídas em 10 mil metros quadrados de área expositiva. Grandes empresas do setor já confirmaram presença, entre elas Terca, Portocel, Transportadora Continental, Transporthos, Transcherrer Transportadora e In Haus Indústria e Serviços de Logística.

Setores da economia

A realização da Modal Expo 2025 ressalta a importância dos três principais setores da economia capixaba, conforme afirma o presidente do Sindiex, Sidemar Acosta. “O Brasil e o Espírito Santo estão integrados, temos um bom ambiente de negócios e diálogo entre os poderes. O estado está pronto para receber novos investimentos e se tornar um hub logístico brasileiro,” frisou Acosta.

Idalberto Moro, presidente do Sincades, afirma que o Espírito Santo pode ser uma conexão estratégica com o país através de seus portos, rodovias e ferrovias instaladas. “A Modal Expo ampliará nossa visibilidade nacional. Destacará também a eficiência logística capixaba. Quando o incentivo fiscal terminar em 2032, este será um dos nossos diferenciais”, destacou Moro.

O presidente do Transcares, Luiz Alberto Teixeira salienta que “não é à toa que temos falado tanto na possibilidade do Espírito Santo se tornar um hub logístico. São muitos os fatores que nos qualificam e nos fazem acreditar na condição ideal do Estado para “transportar o Brasil”: localização geográfica, crescimento econômico e solidez fiscal. Além disso, temos bom ambiente de negócios, estabilidade jurídica e presença de empresas e empreendedores com foco no desenvolvimento. O Espírito Santo é a ‘bola da vez’ e a Modal Expo servirá para mostrar isso”, disse.

“A MODAL EXPO nasce como um evento estratégico para fortalecer o Espírito Santo como um polo logístico de referência nacional e internacional. Nosso objetivo é reunir os principais players do setor e impulsionar a competitividade das empresas. Queremos debater os desafios e oportunidades que moldam o futuro da logística, transporte e comércio exterior”, reforçou Marcos Milanez Milaneze, diretor da Milanez & Milaneze, realizadora do evento.

Experiência do visitante

A Modal Expo foi planejada para oferecer uma experiência dinâmica e estratégica aos seus participantes. A área de exposição será uma verdadeira vitrine de soluções, produtos e serviços. Além disso, reunirá as principais inovações do mercado e criará um ambiente propício para networking e geração de negócios.

Na arena de conteúdo premium, a Modal Summit, acontecerão debates de alto nível sobre comércio exterior, transporte, distribuição e logística. Reunirá os principais especialistas e líderes do setor. Durante os três dias do evento, serão apresentadas tendências, inovações e desafios estratégicos. Os temas serão abrangentes e intersetoriais, distribuídos em três auditórios exclusivos.

A curadoria de conteúdo será assinada pela HSM, referência nacional em desenvolvimento executivo e gestão. Isso garantirá um programa robusto, atual e alinhado às principais transformações do setor.

Já a área Encontros de Negócios será um dos destaques da Modal Expo. Nesse ambiente exclusivo, líderes, fornecedores e empresas poderão estabelecer parcerias, gerar novos negócios e fortalecer suas redes de relacionamento.

Concluindo as atividades previstas durante a feira, para ampliar o entendimento sobre o protagonismo do Espírito Santo no cenário logístico nacional, a Modal Expo também vai oferecer visitas técnicas. As visitas serão a operações e infraestruturas de empresas referência nos setores de comércio exterior, transporte, distribuição e logística. Proporcionarão uma experiência prática dos desafios e inovações que movimentam o setor. Com roteiros exclusivos, os visitantes terão acesso a aeroportos, portos, centros de distribuição e outras instalações estratégicas. Vivenciarão na prática os desafios e inovações que movimentam o setor.

Quem promove a Modal Expo?

O evento é uma promoção do Sindiex, Sincades e Transcares. Isso leva a assinatura da Milanez & Milaneze, que figura como uma das principais promotoras de feiras de negócios do Brasil (B2B). Eles possuem eventos próprios como a Marmomac Brasil e Cachoeiro Stone Fair, as maiores feiras para o setor de rochas ornamentais do Brasil. A Wine South America, voltada para o segmento de vinhos e a MEC SHOW, direcionada ao setor industrial. Além da organização da ES OIL GÁS ENERGY para o setor de petróleo, gás e energia. A Liga de Marketing, especializada em grandes eventos corporativos, assina em conjunto com a M&M.