Monaco x Benfica ao vivo: onde assistir jogo da Champions League

Nesta quarta-feira (12), às 17h (horário de Brasília), Monaco e Benfica agitam a Champions League, em confronto válido pelo jogo de ida dos playoffs. Confira palpites e onde assistir Monaco x Benfica ao vivo.

A partida, que será realizada no Estádio Luís II, em Mônaco, contará com transmissão da Space (TV por assinatura) e Max (streaming).

O Monaco chega para o confronto após perder para o Paris Saint-Germain por 3 a 0, em confronto válido pela 21ª rodada da Ligue 1 Francesa. O clube francês se classificou para os playoffs da Champions League na 17ª colocação, com 14 pontos conquistados.

Já o Benfica, vem de vitória sobre o Moreirense, pela 21ª rodada da Liga Portugal. As Águias se classificaram para os playoffs com os mesmo 13 pontos de seu próximo adversário, porém, ocupando a 16ª colocação.

Monaco (Adolf Hutter): Majecki; Vanderson, Kehrer, Mawissa e Caio Henrique; Zakaria e Magassa; Akliouche e Minamino (Golovin); Biereth e Embolo.

Benfica (Bruno Lage): Trubin; Araújo, António Silva, Otamendi e Bah; Aursnes, Florentino Luís e Kokçu; Di Maria, Pavlidis e Schjelderup.

