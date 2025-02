Copa do Brasil: Vasco jogará a primeira fase da competição no ES

Os vascaínos que moram no Espírito Santo vão poder assistir mais uma vez o Vasco da Gama no gramado do Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, desta vez, pela primeira fase da Copa do Brasil.

O União Rondonópolis, de Mato Grosso, adversário do Vasco nesta fase da Copa do Brasil, vendeu o mando de campo por R$ 700 mil, mudando o local do jogo para o Estádio Kleber Andrade. Anteriormente, o jogo seria realizado no Estádio Luthero Lopes, em Rondonópolis.

O União Rondonópolis, por meio de nota oficial, explicou o motivo da venda do mando: “A explicação são as dificuldades que o clube vem enfrentando desde a Série D de 2024, quando houve, inclusive, o atraso de salários de atletas e da comissão técnica. Destaca-se que a comercialização da partida se deve ao trinômio: responsabilidade, necessidade e utilidade, aliado as dificuldades financeiras, que já são de conhecimento de todos, mas, em especial, para que o clube possa quitar o passivo trabalhista existente e manter integralmente em dia os compromissos com os atletas e demais integrantes do Departamento de Futebol Profissional”.

Na mesma nota, o clube também ressaltou o desejo de manter o jogo em Rondonópolis: “O Clube faz questão de ressaltar que toda a diretoria buscou apoio para a manutenção do jogo em Rondonópolis, tão logo ficou definido que o Vasco da Gama seria o adversário, porém, infelizmente, não teve o retorno esperado, inclusive, tendo acionado o Poder Público Municipal, sem resposta positiva”.

