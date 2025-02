Moradores de Ibitirama registram chuva de granizo; veja vídeo

Moradores da zona rural de Ibitirama foram surpreendidos por uma tempestade que provocou a queda de granizo na tarde da última quarta-feira (26).

A chuva durou poucos minutos; entretanto, causou alguns transtornos para os moradores da região, que tiveram seus telhados e veículos atingidos. Não há informações sobre danos maiores ou feridos.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui