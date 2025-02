Moradores de Muniz Freire enfrentam problemas no abastecimento de água

Os moradores do distrito de Alto Norte, em Muniz Freire, estão enfrentando sérios problemas no abastecimento de água. Segundo relatos, a irregularidade no fornecimento começou há algumas semanas e se intensifica em dias específicos.

“Hoje teve água. Às vezes, temos aos domingos, segundas e terças-feiras. No restante da semana, ficamos sem. À noite cai um pouco, mas é insuficiente até para tomar banho, lavar louça ou limpar a casa”, relatou uma moradora que preferiu não se identificar.

Além da escassez, a qualidade da água também preocupa os moradores. Quando disponível, ela apresenta coloração turva e amarronzada, levantando dúvidas sobre a potabilidade e segurança para o consumo.

Entre as possíveis causas do problema, os moradores apontam um suposto desvio de água realizado por uma pedreira da região, o que estaria comprometendo o abastecimento da comunidade.

A reportagem entrou em contato com a Prefeitura de Muniz Freire para obter um posicionamento sobre a situação, mas, até o momento da publicação, não houve resposta. O espaço segue aberto para manifestações das autoridades.

