Moradores reclamam de condições de estradas rurais em Muniz Freire

Os moradores da localidade de Mata Pau, no interior de Muniz Freire, estão enfrentando dificuldades. Isso se deve às precárias condições da estrada que corta o local. De acordo com relatos, há mais de dois anos a via está incluída em um projeto para receber revisol. Até o momento, porém, a melhoria não foi realizada.

Segundo um morador que não quis se identificar, o material que seria destinado para a estrada de Mata Pau acabou sendo enviado para outra comunidade. Isso deixou os residentes insatisfeitos e sem resposta por parte da administração municipal. “Ontem foram tapados alguns buracos nas partes mais ruins, mas se chover não conseguimos transitar por lá”, relatou.

Moradores realizaram intervenções

A situação preocupa especialmente com a retomada das aulas, pois o transporte escolar enfrenta dificuldades para passar pelo local.

Ainda de acordo com os moradores, a recente intervenção na estrada foi feita por meio de uma máquina particular. Não houve envolvimento direto da Prefeitura de Muniz Freire, o que aumentou a insatisfação da comunidade.

A reportagem entrou em contato com a Prefeitura de Muniz Freire para obter um posicionamento sobre a situação. Até a publicação desta matéria, não houve resposta. O espaço segue aberto.