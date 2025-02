Morre a mãe da jornalista capixaba Bárbara Coelho

A jornalista e apresentadora do Esporte Espetacular, Bárbara Coelho, usou as redes sociais nesta segunda-feira (24), para anunciar o falecimento de sua mãe, Maria Inês Pandolfi Coelho, de 67 anos.

A mãe da jornalista lutava contra um câncer. Bárbara Coelho está no Espírito Santo e desfilou no Carnaval de Vitória, no fim de semana.

“Muito obrigada pelas mensagens carinhosas. Dona Inês vivia aqui nesse Instagram e via tudo. Sempre que recebia um carinho ficava emocionada e passava dias lendo. Foram meses de muita, muita luta e ela descansou”, escreveu em suas redes sociais.

Na postagem Bárbara também informou que o velório da mãe será nesta terça-feira (25), a partir de 8h e o sepultamento será às 14h no Cemitério Jardim da Paz, na Serra.

“Quem for ao velório, leva uma florzinha. Ela ama”, publicou a jornalista.

Leia também: Morre cantora Lilian Knapp