Motocicleta furtada é recuperada pela PC em Fundão

A Polícia Civil, recuperou, na quinta-feira (30), uma motocicleta no Centro do município de Fundão. O veículo estava em posse de um homem de 39 anos.

As equipes iniciaram diligências após receberem uma denúncia, por meio das redes sociais, de que uma motocicleta com restrição de furto e roubo estaria circulando na cidade.

Diante da informação, os policiais montaram um ponto de bloqueio e permaneceram em campana por cerca de 30 minutos. Assim que o veículo passou pelo local, foi realizada a abordagem e confirmada a restrição.

O condutor da motocicleta alegou ter comprado o veículo há seis meses pelo valor de R$ 10.300,00, porém não tinha a documentação. A moto pertencia a um trabalhador da zona rural e havia sido furtada em dezembro de 2024.

Após os procedimentos de praxe, o veículo será restituído à vítima.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui