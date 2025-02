MPES abre inscrições para estágio de pós-graduação; bolsa de R$ 1.800

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES) abriu inscrições para o 26º Processo Seletivo de Estagiários de Pós-graduação, conforme o edital SPGA nº 11/2025. O prazo para candidatura começou nesta segunda-feira (17) e segue até o dia 7 de março.

As vagas são destinadas a estudantes de pós-graduação nas áreas de Arquitetura e Urbanismo, Ciências Contábeis, Comunicação Social (Jornalismo e Publicidade e Propaganda), Direito, Engenharias (Ambiental, Civil e Química) e Letras (Português). As oportunidades abrangem tanto unidades do MPES na Região Metropolitana quanto no interior do estado.

Os selecionados terão jornada de 30 horas semanais (seis horas diárias) e receberão uma bolsa de R$ 1.800, além de auxílio-transporte de R$ 250. Para participar, é necessário estar regularmente matriculado em um curso de pós-graduação com carga horária mínima de 360 horas no momento da contratação.

A seleção contará com prova objetiva e/ou discursiva, além de análise de títulos. Os interessados devem se inscrever pelo link: https://forms.gle/41zntD4JvAm4jpkN7.

