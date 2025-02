Mulher cai em “golpe” após compra por rede social em Irupi

Uma mulher, de 35 anos, procurou a Polícia Militar, nesta terça-feira (4) relatando ter sido vítima de um suposto golpe após comprar uma geladeira e negociar através do Facebook.

De acordo com o relato da vítima, ela teria negociado a compra do produto após ver o anúncio nas redes sociais. Entretanto, após ter feito a transferência via pix de R$ 700,00 ela foi bloqueada e decidiu procurar a polícia para denunciar o suposto crime.

