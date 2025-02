Susto! Morador encontra corpo em área de mata enquanto caminhava no ES

Moradores da localidade de Sumidouro, em Vargem Alta, encontraram um corpo em uma área de mata na manhã desta terça-feira (4). A identidade da vítima não foi divulgada.

A Polícia Militar informou que foi acionada para atender a ocorrência e no local foi constatado que o homem já estava sem vida e com sinais de violência.

De acordo com informações da Polícia Civil, o caso segue sob investigação. Entretanto, até o momento, nenhum suspeito foi preso.

O corpo foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML) da Polícia Científica, em Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

