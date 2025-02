Mulher é presa após esfaquear o companheiro durante briga no ES

Um homem foi esfaqueado pela companheira na madrugada do último domingo (9), no bairro Maria Ortiz, em Vitória.

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), a companheira da vítima acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), relatando que seu companheiro havia sofrido uma perfuração por arma branca.

Aos militares, ela contou que os dois estavam brigando por ciúmes quando o homem se armou com uma faca. Durante a luta corporal entre eles, ele acabou se ferindo com o objeto.

A vítima foi socorrida pelo Samu e encaminhada ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória.

A mulher, de 23 anos, foi conduzida à Delegacia Regional de Vitória, autuada em flagrante por tentativa de homicídio qualificado e, posteriormente, encaminhada para o Centro de Triagem de Viana.

