Mulher vive momentos de terror após sair de festa com homem na Serra

Uma mulher de 47 anos foi sequestrada e mantida em cárcere privado no Bairro das Laranjeiras, na Serra, na última quinta-feira (27).

A vítima contou aos militares que conheceu o suspeito em uma festa e foi com ele até um galpão, onde foi amarrada e agredida pelo homem. Ela confessou à polícia que havia ingerido grande quantidade de bebida alcoólica.

Segundo informações da Polícia Militar, ela afirmou que ficou em cárcere das 4h da AM até as 17h quando um segundo homem entrou no galpão segurando uma barra de ferro e fazendo ameaças contra a vítima.

Ela contou que implorou para não ser morta e conseguiu fugir em direção à rua, onde pediu ajuda. Após ser resgatada, ela foi encaminhada ao Hospital Jayme dos Santos Neves.

A Polícia Militar realizou buscas na região, entretanto nenhum suspeito foi encontrado. O caso será investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM).

