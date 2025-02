Nater Coop anuncia datas da Feira Agro 2025

A Nater Coop, cooperativa referência no agronegócio capixaba, acaba de anunciar as datas da 13ª edição da Feira Agro, um dos eventos mais aguardados do setor no Espírito Santo. Neste ano, as feiras acontecem de 3 a 5 de julho, em Nova Venécia, e, retornando ao seu local de origem, de 17 a 19 de julho, em Santa Maria de Jetibá, reforçando o compromisso da cooperativa em levar inovação, conhecimento e oportunidades para ainda mais produtores rurais e parceiros.

