Neymar joga? Veja onde assistir Corinthians x Santos ao vivo

Nesta quarta-feira (12), às 21h35 (horário de Brasília), Corinthians e Santos se enfrentam, em confronto válido pela 9ª rodada do Campeonato Paulista. Contudo, onde assistir Corinthians x Santos ao vivo?

A partida, que será realizada na Neo Química Arena, em São Paulo, contará com transmissão da CazeTV, Record, R7, PlayPlus, Uol Play, Nosso Futebol e Zapping TV.

Como chegam as equipes?

O Corinthians chega para o confronto após vencer o São Bernardo por 2 a 0 também pelo Campeonato Paulista. Atualmente, o Timão ocupa a 1ª colocação do Grupo A, com 22 pontos conquistados até o momento.

Já o Santos, chega após empate sem gols com o Novorizontino. No momento, o Alvinegro Praiano ocupa a 3ª colocação do Grupo B, com 9 pontos conquistados. Ao que tudo indica, Neymar será titular no confronto.

Prováveis escalações

Corinthians (Ramón Díaz): Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, João Pedro Tchoca e Hugo; Raniele, José Martínez, André Carrillo e Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto.

Santos (Pedro Caixinha): Gabriel Brazão; Zé Ivaldo, João Basso e Luan Peres; Tomás Rincón, Diego Pituca, Léo Godoy, Neymar e Thaciano; Tiquinho Soares e Guilherme.

Ficha técnica

Data: 12 de janeiro (quarta-feira)

12 de janeiro (quarta-feira) Hora: 21h35 (horário de Brasília)

21h35 (horário de Brasília) Local: Neo Química Arena, em São Paulo

Onde assistir Corinthians x Santos

CazeTV, Record, R7, PlayPlus, Uol Play, Nosso Futebol e Zapping TV

Leia também: Copa do Brasil: Vasco jogará a primeira fase da competição no ES