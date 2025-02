Nottingham Forest x Arsenal: onde assistir ao vivo e escalações

Nesta quarta-feira (26), tem jogo pela 27ª rodada da Premier League. Nottingham Forest e Arsenal entram em campo no City Ground, às 16h30 (horário de Brasília). Todavia, onde assistir Nottingham Forest e Arsenal ao vivo?

O duelo terá transmissão pela ESPN (TV fechada) e pelo Disney+ (streaming).

Como chegam as equipes?

Atualmente em 2º lugar na tabela, o Arsenal está com 53 pontos. Ao todo, são 15 vitórias, oito empates e três derrotas. Na última rodada, no entanto, os Gunners perderam em casa, por 1 a 0, para o West Ham.

Por outro lado, o Nottingham Forest, a grande surpresa do Campeonato Inglês, está com 47 pontos. O time ocupa a 3ª posição e deseja vencer o Arsenal para encostar na vice-liderança. No último jogo, porém, a equipe também sofreu um revés, perdendo, fora de casa, por 4 a 3, para o Newcastle.

Onde assistir Nottingham Forest e Arsenal ao vivo?

ESPN (TV fechada)

Disney+ (streaming).

Prováveis escalações – Nottingham Forest e Arsenal

Nottingham Forest: Sels; Milenkovic, Murillo e Morato; Aina, Anderson, Yates e Williams; Gibbs-White e Hudson-Odoi; Wood. Técnico: Nuno Espírito Santo.

Sels; Milenkovic, Murillo e Morato; Aina, Anderson, Yates e Williams; Gibbs-White e Hudson-Odoi; Wood. Nuno Espírito Santo. Arsenal: Raya; Timber, Saliba, Gabriel Magalhães e Calafiori; Partey, Odegaard e Rice; Nwaneri, Trossard e Merino. Técnico: Mikel Arteta.

Ficha técnica – Nottingham Forest e Arsenal

Premier League – 27ª rodada

Data: quarta-feira (26)

Horário: 16h30

