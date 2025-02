Nova tecnologia na em Vila Velha vai proteger dados e evitar ataques

Com foco na modernização constante da gestão pública e visando garantir a segurança das operações tecnológicas, a Prefeitura de Vila Velha implementou um novo data center com sala-cofre para armazenar de forma segura dados sensíveis dos munícipes e da administração pública, bem como proteger o sistema contra ataques cibernéticos e acessos indevidos. A medida está em sintonia com as exigências da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).



A sala-cofre oferece proteção física e lógica contra incêndios, inundações, furtos e outros incidentes que possam comprometer os sistemas de gestão da prefeitura.



“O novo data center está em sintonia com a transformação digital em Vila Velha. Nossa cidade não para de crescer, e o volume de dados também. Dessa forma, com a nova estrutura tecnológica, vamos atender melhor às demandas internas da gestão e aperfeiçoar ainda mais os servições prestados à população, além de ampliar a nossa capacidade de armazenamento de informações. Possibilita ainda a análise de grandes volumes de informações para tomada de decisões estratégicas baseadas em dados”, ressaltou o prefeito Arnaldinho Borgo.



O secretário de Tecnologia e Inovação de Vila Velha, Abel Neto, lembrou que, em 2021, quando a atual gestão assumiu o governo, a central de dados do município estava em situação precária e sem estrutura para armazenar as informações. Desde então várias ações foram implementadas para viabilizar a transformação digital em Vila Velha e garantir serviços mais acessíveis e eficientes.

Atendimento ao cidadão

“Esse é mais um importante avanço. Com o data center em um ambiente controlado é possível evitar interrupções nos serviços essenciais que dependem de tecnologia, como na saúde, educação, arrecadação e atendimento ao cidadão. Além disso, reduzimos o risco de perdas de informações e facilitamos a integração entre os sistemas municipais”, destacou.



Abel Neto explicou que serviços como agendamentos online, telemedicina, consultas de IPTU, cadastro único e solicitações via aplicativos só são possíveis com “uma infraestrutura tecnológica robusta”. “Um data center seguro e eficiente garante que esses serviços sejam acessíveis 24 horas por dia, promovendo agilidade e qualidade no atendimento aos munícipes”, completou.



De acordo com o secretário, a infraestrutura moderna permite ainda que a cidade adote novas tecnologias, como inteligência artificial e big data, para a melhoria da gestão pública.

