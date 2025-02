Novo presidente da Associação Nacional dos Detrans é eleito

O diretor-geral do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran-ES), Givaldo Vieira, foi eleito Presidente da Associação Nacional dos Detrans (AND), para o biênio 2025/2026.

Givaldo que assumiu a presidência da AND, em junho do ano passado, em mandato temporário, venceu, nesta sexta-feira (31), a votação realizada de forma on-line, com a participação de todos os dirigentes dos Departamentos Estaduais de Trânsito do país.

“Agradeço pela confiança e pela oportunidade em dar sequência ao trabalho à frente da Presidência da AND. Estamos em novo momento da Associação, chegamos com o objetivo de ampliar seu papel, elevando o nível da sua atuação, em busca de ações mais efetivas. Foram só seis meses de trabalho, temos muito pela frente nesses próximos dois anos e tenho a certeza que vamos seguir com a missão que é contribuir com os Detrans, mobilizando ações em prol de um trânsito mais seguro e preservando vidas”, afirma Givaldo Vieira.

Nova equipe

Além de Givaldo Vieira, a nova equipe de dirigentes é composta pelo vice-presidente, Rudel Espíndola Trindade (diretor-presidente do Detran-MS); representante da região Sul, Adriano Furtado (diretor-presidente Detran-PR); representante da Região Norte, o Wendell Waughan (diretor-presidente do Detran-AM); representante da região Nordeste, Naleide Santos, (diretora-presidente Detran-SE); representante da região sudeste, Lucas Vilas Boas (diretor-presidente Detran-MG); e o representante da região Centro-Oeste, Waldir Soares de Oliveira (diretor-presidente Detran-GO).

A AND tem um papel importante no diálogo com o poder público, com o setor privado e sociedade civil, nas discussões de pautas importantes que envolvem os Detrans.

Além disso, auxilia diretamente no desenvolvimento de estratégicas integradas para incrementar a fiscalização, educação, segurança e modernização do trânsito para redução dos sinistros (acidentes), e mortes em todo o Brasil.

A nova gestão pretende fortalecer a AND com o apoio direto dos Detrans, inserir as pautas e discussões relacionadas à tecnologia e inovações, como foco na melhoria e modernização dos serviços de trânsito.

Também objetiva promover eventos com temas centrais que geram debates e interesse público, aprimorar a presença no parlamento, através do acompanhamento nas pautas discutidas no Legislativo.

Dessa forma, o intuito é tornar a Associação mais participativa em debates e discussões na Câmara e implantar políticas de educação e projetos, além de outras iniciativas.

“A AND vem promovendo um diálogo aberto, recebendo sugestões e aprofundando as pautas, em busca de implementar melhor as políticas públicas junto aos Detrans, principalmente a de segurança. Com um mapeamento e discussões mais aprofundadas do assunto, podemos discutir legislações e eventuais mudanças nas regras para assegurar melhorias nos procedimentos de trânsito, e sobretudo, para prover ao cidadão o direito a um trânsito em condições mais seguras. Esse é o caminho que pretendo continuar seguindo, com a experiência já adquirida no Detran-ES e também nas esferas municipal, estadual e federal”, reforça o Presidente.

Objetivo da AND

A Associação pretende expandir em diversas áreas e evoluir no desenvolvimento dos Detrans, principalmente no quesito tecnologia, por isso, será realizando o primeiro AND Tech, em junho deste ano, em São Paulo.

A iniciativa tem como foco a expansão de parcerias da entidade para identificar projetos que possam aperfeiçoar o desenvolvimento de novas tecnologias, através da inteligência artificial.

“Vai ser um Encontro como nunca foi realizado pela Associação, um divisor de águas para o incremento de grandes novidades no mundo tecnológico dos Detrans. O projeto visa criar um ambiente de discussões sobre a busca de inovações em prol do desenvolvimento dos serviços dos Detrans em todo o Brasil”, reforça Givaldo.

Seguindo a proposta de eventos temáticos, a AND realiza entre os dias 12 a 14 de março, o 82º Encontro Nacional, em Manaus-AM, com o foco em sustentabilidade no trânsito. O outro Encontro Temático acontece no mês de agosto, em Foz do Iguaçu-PR, com a edição Mercosul, com temas que tratam de questões entre os países do Grupo. Já em novembro, será realizado o Congresso Nacional de Trânsito, em Gramado-RS.

Sobre a Associação Nacional de Detrans

A AND é uma entidade civil, constituída pelos dirigentes máximos, em exercício, dos Departamentos de Trânsito dos Estados e Distrito Federal, com personalidade jurídica própria, autonomia administrativa, financeira, patrimonial e técnica, sem fins lucrativos, apolítica, de direito privado e âmbito nacional.

O objetivo da AND é congregar os Departamentos Estaduais de Trânsito para o estudo e solução das questões relevantes relacionados com o trânsito e sua legislação, bem como desenvolver o intercâmbio e representar seus associados na Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran) e Conselho Nacional de Trânsito (Contran), e entre órgãos Federais, Estaduais e Municipais.

Sobre o presidente eleito

Givaldo Vieira é formado em Direito pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), advogado e mestre em Ciências Contábeis e Administração pela Fucape. O presidente eleito da AND tem experiência em gestão pública.

À frente do Detran-ES desde 2019, Givaldo é responsável pela transformação digital promovida no Órgão, o que alçou o Departamento de Trânsito Capixaba a um dos mais modernos do País, com inovações como as aulas teóricas on-line e o Cerco Inteligente, ferramenta tecnológica que já revoluciona o combate ao furto, roubo e clonagem de veículos no Espírito Santo.

O diretor-geral do Detran-ES já ocupou também os cargos de presidente da Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara dos Deputados e de vice-presidente regional da AND.

