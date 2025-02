O carnaval vai começar em Cariacica! veja os blocos do fim de semana

O carnaval já começou com tudo nos bairros de Cariacica! Nesta sexta (14), sábado (15) e domingo (16), a folia vai tomar conta das ruas do município. Cruzeiro do Sul, Nova Brasília e Itacibá vão receber, das 17h às 21h, os desfiles dos blocos, que prometem muita animação.

Nesta sexta-feira (14), será a vez do bloco “Vai dar o que falar”, com concentração na Praça Azul, em Cruzeiro do Sul. Os foliões vão seguir a bateria pelas ruas Canopos, Especial e João Bubach.

O bloco “Em cima da hora” vai puxar os foliões no sábado (15). Em Nova Brasília, um minitrio vai levar muita alegria e agitação pelas ruas Rosilva, Clarício Alves Ribeiro e Vila Velha.

No domingo (16), também das 17h às 21h, o bloco “Bora Lá” fecha o fim de semana de folia. Em Itacibá, o ponto de partida será na Rua Itabapoana, depois percorre as ruas Guarapari, seguindo pela Adélia Pinheiro e também na Cleto Trancoso Pinheiro, até retornar pela Itaguaçu.

Os desfiles de blocos estão programados para acontecer durante os finais de semana até o dia 16 de março em vários bairros de Cariacica.

Confira as datas e horários dos blocos de Cariacica:

Bloco Vai dar o que falar

Data: Sexta-feira (14)

Concentração: Praça Azul, bairro Cruzeiro do Sul.

Horário: das 17h às 21h



Bloco Em cima da hora

Data: Sábado (15)

Concentração: Rua Rosilva, bairro Itanguá.

Horário: das 17h às 21h



Bloco Bora Lá

Data: Domingo (16)

Concentração: Rua Itabapoana, bairro Itacibá.

Horário: das 17h às 21h