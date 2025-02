O retorno do rei! Entenda por que Roberto Carlos voltará a Cachoeiro

Em entrevista na manhã desta terça-feira (4) ao portal AQUINOTICIAS.COM, o prefeito em exercício de Cachoeiro, Júnior Correia (Novo), afirmou que o cantor Roberto Carlos, filho da terra, deverá retornar ao município antes da finalização das obras de reforma e ampliação do Aeroporto de Cachoeiro de Itapemirim.

Amigos do Rei

Segundo Juninho, a gestão municipal está dialogando com o cantor cachoeirense Roberto Carlos, que deverá retornar à cidade para participar do “Festival Amigos do Rei”.

“Ele volta antes. O Ferraço que sabe. É segredo do Ferraço. Estamos conversando com ele e queremos fazer o Festival Amigos do Rei aqui em Cachoeiro”, destacou o prefeito em exercício.

Fomento a Cultura

Além disso, Juninho ponderou que a administração irá trabalhar para que Cachoeiro volte a ter o brilho dos tempos áureos, fortalecendo a cultura e o turismo do município, e a presença do Rei Roberto Carlos irá ajudar a fomentar esse projeto.

