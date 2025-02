Obras de macrodrenagem em cidade do Sul do ES entram em nova fase

As obras de construção do sistema de macrodrenagem no bairro Macrina, em Alfredo Chaves, estão em andamento com objetivo de diminuir os constantes alagamentos e aliviar a vida de quem mora na região.

E para dar continuidade à obra, nos próximos dias será retirado o parquinho na altura da rua Expedicionário Osvaldo Saudino, próximo ao Cantinho do Céu, para instalação de manilhas e outros materiais. Após as obras, o playground será reinstalado.

Sobre a obra de macrodrenagem

Estima-se que aproximadamente 3.200 pessoas serão diretamente beneficiadas por esse projeto, que envolve drenagem, esgoto, pavimentação, construção de calçadas e a criação de um espaço público integrado.

Compõe as obras as ruas Dona Macrina, Carlos Soares Pinto, Expedicionário Osvaldo Saudino e Luiz Villar. Essas vias irão receber ainda obras de drenagem, pavimentação e construção de calçadas. As intervenções contam com 2.056 metros de rede de drenagem e serão construídas 848 metros de galerias pluviais de grandes dimensões.

O projeto prevê ainda a construção de um piscinão no local onde existia o mercado municipal, que possibilitará o armazenamento das águas das chuvas com escoamento de forma gradual. E sobre esse piscinão será construída uma praça para os moradores do bairro.

Com investimento na ordem de R$ 7,75 milhões, provenientes do Fundo Cidades, a obra é executada pela Prefeitura de Alfredo Chaves com recursos geridos pela Secretaria do Governo (SEG).

O que será feito

As intervenções contam com 2.056 metros de rede de drenagem, 36 poços de visita, 06 caixas ralo, 8.790 metros quadrados de pavimentação em blocos de concreto, 3.464 metros de meio fio e 884 metros quadrados de calçada cidadã. Serão construídos 848 metros de galerias pluviais de grandes dimensões, além da pavimentação com blocos pré-moldados de concreto tipo Pavi-S.

Necessidade da obra

Sobre um córrego que nasce no bairro Siribeira e corta o bairro Macrina foram construídos casas e comércios, impossibilitando qualquer tipo de intervenção como manutenção e limpeza. Durante as chuvas o bairro é muito afetado com os alagamentos. Uma situação que há décadas causa transtornos aos moradores dessa região.

Áreas de Risco

As áreas em que as obras serão realizadas se encontram em risco alto e muito alto de enchentes e inundações, de acordo com o laudo emitido pelo Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM).

No perímetro demarcado foram identificados prédios públicos, escola, igrejas, salões de beleza, distribuidoras de bebida, padarias, bares, supermercados, lojas de roupa e aproximadamente 500 residências, tornando a intervenção essencial para mitigar os impactos das mudanças climáticas e proteger a comunidade e seus recursos.