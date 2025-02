Onda de calor: confira as cidades que vão “derreter”

Os meteorologistas da Climatempo alertam: uma nova onda de calor vai atingir o Rio Grande do Sul nesta primeira semana de fevereiro. As temperaturas vão subir de 3ºC a 5ºC na maior parte do estado, e algumas cidades podem chegar perto dos 40ºC já neste sábado (1º). Alegrete, Uruguaiana, Santa Rosa e São Borja estão entre as regiões mais afetadas.

Regiões Onde o Calor Será Mais Intenso

No Norte, Noroeste, Centro e Fronteira Oeste, as temperaturas podem ficar até 5°C acima do normal. Já no Leste, incluindo a Serra, a Região Metropolitana e os Vales, o calor pode subir entre 3°C e 5°C acima da média. Com esse aumento, a recomendação é se manter hidratado e evitar exposição excessiva ao sol.

Essa Já É a Segunda Onda de Calor do Ano

Essa não é a primeira vez que o calor extremo atinge o estado em 2025. A primeira onda de calor aconteceu entre 15 e 19 de janeiro, trazendo temperaturas elevadas. Os especialistas acreditam que esse aumento frequente no calor pode estar ligado ao fenômeno El Niño.

Como se Proteger do Calor Intenso

Para lidar com as altas temperaturas, o ideal é beber bastante água, usar roupas leves e evitar sair ao sol nos horários mais quentes, entre 10h e 16h. Também vale investir em acessórios como chapéus, óculos escuros e protetor solar para se proteger da radiação solar.

Como o Calor Afeta a Rotina e a Saúde

O calor excessivo pode causar cansaço, desidratação e até insolação. Além disso, a demanda por energia elétrica aumenta, com o uso intenso de ventiladores e ar-condicionados. Muitas pessoas também têm dificuldades para dormir por conta do calor intenso à noite.

Onda de Calor Prejudica a Agricultura

Além dos impactos no dia a dia, a agricultura também sofre com as altas temperaturas. Plantas como milho, soja e arroz podem ter seu crescimento prejudicado. Os agricultores devem ficar atentos e seguir recomendações para minimizar possíveis danos às lavouras.

Fique de Olho na Previsão do Tempo

A Climatempo continua monitorando a situação e trará atualizações conforme necessário. Para evitar surpresas, é sempre bom acompanhar as previsões e tomar medidas para se proteger do calor. Fique atento aos canais oficiais para mais informações!