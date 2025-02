Onda de calor no ES não vai mais acabar? Entenda

A onda de calor no Espírito Santo segue ativa e preocupando moradores. Segundo a Climatempo, o estado enfrenta dias de sol forte, pouca nebulosidade e ventos quentes, fatores que estão elevando as temperaturas. A ausência de ar frio de origem polar também contribui para o aumento do calor.

Temperaturas altas e previsão

O calor intenso foi sentido especialmente nesta sexta-feira, com Alegre alcançando a segunda posição no ranking das cidades mais quentes do Brasil.

Rankings de temperaturas em 14/02/2025

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) registrou as 10 maiores temperaturas no Brasil em 14 de fevereiro:

38,4°C – Araçuaí (MG) 38,2°C – Alegre (ES) 37,6°C – Alfredo Chaves (ES) 37,4°C – Itaobim (MG) 37,3°C – Jaguaribe (CE) 37,0°C – Marilândia (ES) 36,9°C – Porto Murtinho (MS) 36,7°C – Campos dos Goytacazes (RJ) 36,6°C – Pão de Açúcar (AL) e Coronel Pacheco (MG) 36,5°C – Cambuci (RJ), Miranda (MS), Vitória (ES), Santiago (RS) e São Borja (RS)

Esses números mostram como o calor está afetando diversas regiões do país, com o Espírito Santo se destacando.

Como vai evoluir a onda de calor?

A Climatempo alerta que a onda de calor no Espírito Santo pode durar até o dia 24 de fevereiro. Além disso, a próxima semana deve ter uma intensificação do calor, com temperaturas podendo chegar a 40°C em algumas regiões.

Recomendações para a população

Com o calor extremo, a Defesa Civil recomenda que os moradores do estado tomem algumas precauções:

Hidratação : Beba muita água ao longo do dia.

: Beba muita água ao longo do dia. Roupas leves : Prefira tecidos leves e claros.

: Prefira tecidos leves e claros. Horários ao ar livre : Evite exposição ao sol entre 10h e 16h.

: Evite exposição ao sol entre 10h e 16h. Proteção solar: Use protetor solar e chapéus.

Fim da onda de calor?

A previsão atual indica que o calor pode perder força após o dia 24 de fevereiro. No entanto, ainda há a possibilidade de alterações climáticas. A população deve ficar atenta a novos boletins meteorológicos.

Como acompanhar novas atualizações

Para garantir sua segurança e bem-estar, acompanhe os avisos da Defesa Civil, prefeituras locais e previsões de instituições como o Inmet e Climatempo. Manter-se informado é essencial para lidar com o calor extremo.

A onda de calor no Espírito Santo deve continuar nos próximos dias, mas há esperança de uma diminuição em breve. Fique atento e siga as recomendações para enfrentar esse período com segurança.