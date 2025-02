Onde assistir São Paulo e Inter de Limeira ao vivo pelo Paulistão

Nesta segunda-feira (10), São Paulo e Inter de Limeira se encaram em mais uma partida pelo Campeonato Paulista. O jogo vai acontecer no estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF), às 21h30 (horário de Brasília) e corresponde ao confronto adiado da primeira rodada. Mas onde assistir São Paulo e Inter de Limeira ao vivo?

A transmissão será realizada pela CazeTV, Uol Play, Nosso Futebol e Zapping TV.

O São Paulo vem de derrota contra o Red Bull Bragantino. Atualmente, o time lidera o grupo C, com 13 pontos.

Já o Inter de Limeira é o lanterna do grupo A, com apenas cinco pontos. No último jogo, o Leão perdeu para a Portuguesa por 2 a 0.

Onde assistir São Paulo e Inter de Limeira

CazeTV

Uol Play

Nosso Futebol

Zapping TV

Prováveis escalações

São Paulo: Rafael; Igor Vinicius, Arboleda, Sabino e Enzo Díaz; Pablo Maia e Alisson; Lucas, Oscar e Ferreira e Calleri.

Técnico: Luis Zubeldía

Inter de Limeira: André Luiz, Felipe Albuquerque, Eduardo Porto, Alysson Dutra e Juan Tavares; Marlon, Bernardo, Lucas Buchecha (Carlão) e Rhuan; Albano e Ronie Carrillo.

Técnico: Felipe Conceição

