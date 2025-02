Onde vai passar NBA? Veja onde assistir cada confronto ao vivo

Nesta quinta-feira (27), cinco jogos eletrizantes prometem botar ainda mais fogo na temporada regular da NBA 2024/2025. Contudo, onde vai passar cada jogo da NBA hoje?

O jogo de destaque desta rodada fica com a partida entre Milwaukee Bucks e Denver Nuggets, onde os destaques de cada equipe, Nikola Jokic e Giannis Antetokounmpo, vão medir forças em um confronto que promete deixar os fãs de basquete “malucos” no Fiserv Forum, casa do Milwaukee Bucks.

Atualmente, os Nuggets tentam a todo custo assumir a 2ª colocação da Conferência Oeste, enquanto os Bucks tentam continuar na briga pelo mando de quadra na Conferência Leste.

O jogo entre Los Angeles Lakers x Minnesota Timberwolves acontecerá às 00h30 de sexta-feira (28).

Veja onde vai passar cada jogo

Orlando Magic x Golden State Warriors , às 21h – transmissão exclusiva da NBA League Pass

, às 21h – transmissão exclusiva da NBA League Pass Milwaukee Bucks x Denver Nuggets , às 21h30 – transmissão exclusiva da Prime Vídeo

, às 21h30 – transmissão exclusiva da Prime Vídeo Dallas Mavericks x Charlotte Hornets , às 22h30 – transmissão exclusiva da NBA League Pass

, às 22h30 – transmissão exclusiva da NBA League Pass Phoenix Suns x New Orleans Pelicans , às 00h – transmissão exclusiva da NBA League Pass

, às 00h – transmissão exclusiva da NBA League Pass Los Angeles Lakers x Minnesota Timberwolves, às 00h30 – transmissão exclusiva da NBA League Pass

