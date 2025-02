Oportunidade de cursos gratuitos para moradores de Cachoeiro; confira

A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Semcult), em parceria com o Sebrae e o Senac, está com inscrições abertas para palestras e workshops gratuitos sobre marketing digital, imagem profissional, segurança nos serviços de alimentação e fotografia para mídias digitais.

As inscrições podem ser feitas pelo link: https://forms.office.com/r/kNiXzyNXHW ou pelo WhatsApp 28 98804-6453 (Sebrae), gratuitamente, até o dia 11 de março. Os dias e horários de cada oportunidade podem ser previamente conferidos na tabela abaixo desta matéria.

As aulas acontecerão no auditório do Palácio Bernardino Monteiro, no centro da cidade. Com elas, a Semcult, por meio da qual a prefeitura realiza as atividades, espera fomentar o empreendedorismo e a valorização dos talentos locais.

Temas:

11/03 – Palestra “Sua Imagem, Seu Melhor Negócio: Como Vender Mais com a Primeira Impressão” (18h30 – 21h30)

18/03 – Palestra “Valorize Seu Talento: Como Vender Mais com a Sua Imagem e Sua Marca” (18h30 – 21h30)

25/03 – Palestra “Boas Práticas na Manipulação de Alimentos” (18h30 – 20h30)

01/04 – Palestra “Digitalize-se – Como o Marketing Digital Pode Impulsionar Suas Vendas” (18h30 – 21h30)

08/04 – Oficina “Mídias Digitais Utilizando a Câmera do Celular” (18h30 – 21h30)

