Padrasto é preso suspeito de abusar da enteada de 12 anos no ES

Um homem, colombiano, foi preso na noite da última quarta-feira (26) suspeito de abusar sexualmente da enteada de 12 anos, no bairro Retiro Saudoso, em Cariacica.

Segundo informações da Polícia Militar, a mãe da vítima teria encontrado o suspeito, com quem é casada há seis anos, seminu, e a filha chorando bastante.

Ela acionou os militares através do 190 e o suspeito tentou fugir, entretanto, foi encontrado pela polícia próximo à residência.

A Polícia Civil informou que o suspeito de 28 anos foi conduzido à 4ª Delegacia Regional de Cariacica e autuado em flagrante por estupro de vulnerável.

