VÍDEO | Psicólogo é preso suspeito de abusar pacientes autistas no ES

Um psicólogo foi preso na cidade de Bom Jesus do Galho, em Minas Gerais, no último dia 20. O homem é suspeito de abusar dos pacientes autistas e atendia em uma clínica localizada em Cariacica.

A investigação começou depois que o médico foi desligado da clínica e um dos pacientes, autista nível 1, revelou que o médico o abusava sexualmente durante os atendimentos. A criança revelou que, durante as consultas, o psicólogo colocava a mão em suas partes íntimas, se masturbava e pedia que a criança tocasse em seu órgão sexual. A vítima contou com riquezas de detalhes o que acontecia durante as sessões e que, quando ia cometer os abusos, ele tampava a câmera do consultório.

A polícia foi informada e teve acesso aos últimos dois meses de atendimento, constatando que o suspeito realmente cobria as câmeras por cerca de cinco minutos durante os atendimentos. Apontando que ele poderia estar abusando de outras crianças. Segundo a Delegada Gabriela Zaché, ainda não é possível precisar a quantidade de crianças abusadas pelo psicólogo.

Ainda segundo a delegada, a irmã de um dos pacientes participava das sessões e contou à polícia que o psicólogo mostrava para ela, durante as sessões, vídeos íntimos e cobria a câmera. Entretanto, ela não confirmou sobre os abusos.

Gabriela relatou que o fato da maioria dos pacientes ser não verbal dificulta um pouco para a conclusão do número de possíveis vítimas.

