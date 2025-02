País estuda distribuir cheques de 5 mil dólares para toda a população

Elon Musk, líder do Departamento de Eficiência Governamental dos EUA (DOGE), está avaliando uma proposta para enviar cheques de US$ 5.000 aos contribuintes americanos. A ideia veio de James Fishback, CEO da empresa de investimentos Azoria.

Ele sugere que 20% das economias geradas pelo DOGE sejam distribuídas entre cerca de 79 milhões de famílias que pagam impostos. Com isso, cada domicílio receberia aproximadamente US$ 5.000. Musk afirmou que discutirá a proposta com o presidente Donald Trump.

Até agora, o DOGE economizou cerca de US$ 55 bilhões para os cofres públicos. As reduções vieram da eliminação de fraudes, renegociação de contratos, venda de ativos e cortes na força de trabalho. Apesar disso, Musk tem uma meta muito maior: US$ 2 trilhões em economias.

Fishback propõe que, quando o DOGE expirar em julho de 2026, parte desse valor seja devolvida aos contribuintes como um reembolso fiscal. No entanto, especialistas alertam que a ideia enfrenta barreiras. O Congresso precisaria aprovar o plano, e muitos legisladores podem preferir usar os recursos para reduzir a dívida nacional ou manter benefícios fiscais já existentes.