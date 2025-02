País pode ter descoberto a maior mina de ouro da Terra

A China revelou a descoberta de um vasto depósito de ouro, possivelmente o maior já encontrado, com valor estimado em mais de 600 bilhões de yuans (aproximadamente US$ 83 bilhões). Localizada no campo de ouro de Wangu, na província central de Hunan. A reserva pode ultrapassar 1.000 toneladas do metal precioso, segundo o Departamento Geológico local.

Geólogos identificaram mais de 40 veios de ouro, cada um contendo cerca de 300 toneladas, a uma profundidade de 2.000 metros. No entanto, especialistas acreditam que quantidades ainda maiores podem estar escondidas em camadas mais profundas. “Muitos núcleos de rocha perfurados revelaram ouro visível”, afirmou o geólogo Chen Rulin.

Leia também: ibovespa hoje: bolsa opera com leve alta; dólar segue em queda

O vice-chefe do departamento, Liu Yongjun, destacou que a descoberta foi possível graças ao uso de tecnologias avançadas, como modelagem geológica 3D. Além disso, perfurações em áreas vizinhas também detectaram ouro, aumentando as expectativas sobre o potencial do campo de Wangu.

Atualmente, a China lidera a produção global de ouro, respondendo por cerca de 10% do total extraído em 2023. Esses dados são segundo o Conselho Mundial do Ouro. Antes dessa descoberta, a maior reserva conhecida pertencia à mina South Deep, na África do Sul, com aproximadamente 930 toneladas métricas do metal.

Com a nova descoberta, a China pode fortalecer ainda mais sua posição no mercado global de ouro. Isso consolida seu papel estratégico na mineração do metal precioso.

Com informações de Infomoney