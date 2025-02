Paróquia de Muqui promove “1º Encontro Paroquial da Juventude”

Na última sexta-feira, dia 07 de fevereiro, um marco importante foi estabelecido na São João Batista de Muqui com o lançamento do “Encontro Paroquial da Juventude”. Este grupo, concebido para unir os jovens da paróquia, foi uma iniciativa dos próprios jovens locais por incentivo do pároco local.

Oração e acolhimento

O encontro inaugural contou com a participação do pároco, padre Enildo Genésio de Sousa, do Seminarista Taylor Ferrari e do diácono Naércio Henrique Castanhi. As atividades aconteceram no Salão Paroquial, com uma oração de acolhimento, seguida por dinâmica preparada pelos jovens.

“O encontro é fruto de um projeto pastoral elaborado para a juventude da paróquia, que visa aproximar os jovens da comunidade, incentivando a participação e despertando a consciência da missão que cada um deve exercer na Igreja e na sociedade”, explicou Taylor.

Carta enviada pelo bispo

Cerca de 70 jovens participaram do encontro que, ao final, acompanharam a leitura de uma carta enviada pelo bispo diocesano de Cachoeiro de Itapemirim, Dom Luiz Fernando Lisboa, CP.

“Além da retomada do grupo jovem, que será realizado sempre na primeira sexta feira do mês, o trabalho pastoral com a juventude, inclui uma missa com a participação especial dos jovens todo terceiro domingo do mês. Também contaremos com encontros formativos, ações missionárias e de lazer, bem como retiros e momentos de espiritualidade”, concluiu.