Parque Cultural Casa do Governador promove oficinas e visitas

Durante todo o mês de fevereiro, o Parque Cultural Casa do Governador, na Praia da Costa, em Vila Velha, oferecerá uma programação especial intitulada “Experimentações no Parque”. A iniciativa reúne visitas mediadas e oficinas artístico-pedagógicas inspiradas nas obras do acervo e nos debates que elas provocam. O objetivo é estimular a criatividade, promover reflexões sobre arte, educação e meio ambiente, além de incentivar a troca de ideias entre os participantes.

A programação marca o início das atividades anuais do Parque sob sua nova gestão. As oficinas convidam o público a experimentar diferentes materiais e técnicas, incentivando processos criativos individuais e coletivos.

Como participar:

As oficinas são gratuitas, e as inscrições devem ser feitas por meio de um formulário on-line. A confirmação da participação será enviada por e-mail, respeitando a ordem de inscrição e a disponibilidade de vagas.

Cada oficina tem duração de 2h30 e acontece duas vezes ao longo do mês – uma no período da manhã e outra à tarde. Para participar de mais de uma atividade, é necessário preencher um novo formulário para cada oficina desejada.

Menores de 16 anos devem estar acompanhados por um responsável, e as inscrições ficam abertas até as 12h do dia anterior à oficina. Todo o material necessário será fornecido pelo Parque.

Para se inscrever, clique aqui

Confira a programação das oficinas:

Terrário: Pequeno Ecossistema

Nesta oficina, os participantes aprenderão sobre o ciclo da água e sua importância para a vida nos ecossistemas. Utilizando materiais reciclados, cada um criará seu próprio terrário, transformando objetos descartáveis em um ambiente sustentável.

Facilitadora: Laira Aquino

Alquimia das Cores Naturais

Explorando alternativas sustentáveis, a oficina ensinará a produção de tintas atóxicas e ecológicas a partir da terra. A atividade dialoga com obras do acervo que abordam questões ambientais e a escassez de recursos naturais.

Facilitadora: Juliana Galvão

Criando Seres Tecnológicos

A partir de uma visita mediada ao Bosque de Esculturas, os participantes refletirão sobre as tecnologias presentes na natureza e criarão seres tecnológicos do futuro utilizando objetos coletados no parque.

Facilitador: Guilherme Brasil

Encruzilhadas, Encontros e Caminhos

Inspirada em obras que abordam fronteiras e divisões geográficas, essa oficina incentiva os participantes a imaginar e representar um “lugar possível”, questionando os limites impostos pelos territórios.

Facilitadora: Maria Luisa Galacha

O Parque Cultural Casa do Governador reforça seu compromisso com a educação e a cultura, proporcionando atividades que estimulam a criatividade, o pensamento crítico e a conscientização ambiental.

As oficinas integram a programação de atividades do Parque Cultural Casa do Governador, que conta com patrocínio ouro da EDP, patrocínio prata do Instituto Cultural Vale, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura. O Parque Cultural Casa do Governador é uma realização do Instituto ArteCidadania (IAC), do Governo do Estado, por meioda Secretaria da Cultura (Secult), e do Ministério da Cultura, Governo Federal.

Sobre o Parque Cultural Casa do Governador

Inaugurado em 2022, o Parque Cultural Casa do Governador é a maior galeria de arte a céu aberto do Espírito Santo. Com 93 mil metros quadrados de área e 32 obras de arte, o espaço une arte contemporânea e natureza, abordando temas ambientais, históricos e artísticos. Além das exposições permanentes, o parque promove atividades culturais, apresentações e oficinas educativas para todas as idades.

Além de sua função como espaço de lazer, o parque é um local de aprendizado e de promoção de valores culturais e sustentáveis. Por meio de parcerias com instituições locais e nacionais, o parque promove ações que buscam estimular o turismo cultural no Espírito Santo, ampliando o acesso à arte e fortalecendo a identidade local.

O Parque Cultural Casa do Governador é uma realização do Instituto ArteCidadania (IAC), da Secretaria da Cultura (Secult), do Governo do Estado e do Ministério da Cultura, Governo Federal.

Serviço:

“Experimentações no Parque” – Oficinas Criativas

Data: de 12 a 28/02

Horário: 9h ou 14h

Local: Parque Cultural Casa do Governador, Rua Santa Luzia, s/n, Praia da Costa, Vila Velha.

Inscrições gratuitas: via formulário on-line

Como chegar:

De ônibus: Terminal de Vila Velha – linhas 651 ou 662 / Terminal de Itaparica – linha 611 (desça próximo ao CREFES).

O parque não tem estacionamento próprio.