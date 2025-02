Passeio ciclístico de Carnaval de Cachoeiro agrada participantes

O Passeio Ciclístico de Carnaval deixou a Avenida Beira Rio lotada de bicicletas neste domingo (23). O evento foi realizado pela Secretaria de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida de Cachoeiro.

Cerca de 160 pessoas participaram do passeio, que reuniu pessoas de todas as idades. Eles percorreram o trajeto de quase 10 quilômetros, passando pelas principais ruas e avenidas de Cachoeiro.

Após a chegada na Praça de Fátima, foi sorteada uma bicicleta entre os participantes.

“Eu fiquei surpreso de ser sorteado, mas estou muito feliz de ganhar a bicicleta, e espero que tenha mais passeios como esse. É muito divertido andar com esse monte de gente”, comemorou João Pedro, ganhador da bicicleta.

“Ficamos muito satisfeitos com o resultado do Passeio. Muitos adeptos do ciclismo vieram participar. Estamos procurando oferecer atividades de várias modalidades para as famílias cachoeirenses, e acredito que o resultado está sendo muito bom. A Avenida de Lazer também está atraindo um público excelente”, aponta Rodolpho Maia, secretário municipal de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida.