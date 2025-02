Patrimônio da Penha tem programação especial de Carnaval

Na Vila de Patrimônio da Penha, em Divino de São Lourenço, terá uma programação especial de Carnaval. O evento está recheado de atrações culturais e naturais para quem busca paz, natureza e muita alegria.

De acordo com a organização, a experiência é para aqueles que buscam atividades na natureza. Com isso, haverá banhos de cachoeira, ações culturais e shows para um público que gosta de música de qualidade.

Por isso, a ação, promovida pela comunidade e seus agentes culturais, que deseja manter a localidade com a boa fama de Vila do Carnaval Cultural e da Paz e vai acontecer de 28 de fevereiro até 5 de março.

Programação

Segundo os organizadores, na programação, pelas manhãs, será oferecida uma Feira Cultural. Nesse sentido, haverá práticas de arte, saúde e bem-estar para crianças, adolescentes e idosos com capoeira, contação de histórias, yoga, palhaçaria, oficinas de instrumentos reciclados, dentre outras ações.

Durante as tardes, as ruas se encherão de música e fantasia com os blocos de carnaval Criaturas da Agrofloresta, Boi Pintadinho Encantado, Bloco da Terceira Idade e Bloco Cada um Leva Seu Saco, que se alternarão durante os dias de folia.

Nas noites, por sua vez, os foliões vão curtir shows de alta qualidade em um ambiente cuidadosamente preparado. Lá, vão se apresentar a banda Roça Nova, a Roda de Samba da Do Carmo, a Roda de Samba do Sereno, os cantos JOT4C e Banda fechando com a Banda local Terra Sem Males.

Além disso, haverá, ainda, a presença dos Djs Águas Cristalinas, Kassab e Ian. O programa também conta com um Palco Aberto, no qual turistas artistas poderão se apresentar.

Realização

Comissão Comunitária de Eventos: Armazém Multiverso, Conselho de Cultura, Emana, Embaúba Produções, Espaço Puri, Flores e Sabores, Família Gratidão, Giardino, Quintal da Vila e WPA.

Associação de Moradores e Pequenos Agricultores de Patrimônio da Penha

Prefeitura de Divino de São Lourenço – ES

