Persepolis x Al-Nassr ao vivo: onde assistir, horário e escalações

A semana do amante por futebol vai começar com o jogo entre Persepolis e Al-Nassr, nesta segunda-feira (17), às 13h (horário de Brasília), válido pela 8ª e última rodada do Grupo B da Liga dos Campeões da AFC. Contudo, onde assistir Persepolis x Al-Nassr ao vivo?

A partida, que será realizada no Azadi Sports Complex, em Teerã, no Irã, contará com transmissão exclusiva do Disney+ (streaming).

Como chegam as equipes?

O Persepolis, que não vive um bom momento na Liga dos Campeões da AFC até o momento, ocupando a 9ª colocação, com 6 pontos e fora da zona classificatória, vem de derrota para o Sepahan, em confronto válido pela Copa do Irã.

Já o Al-Nassr, vem de vitória sobre o Al-Ahli Saudi, por 3 a 2, em jogo válido pela 20ª rodada do Campeonato Saudita. Na competição continental, o time de Cristiano Ronaldo ocupa a 3ª colocação do Grupo B da Liga dos Campeões da AFC.

Prováveis escalações

Persepolis (Ismail Karta): Guendouz; Faraji, Pouraliganji, Hossein e Mohammadi; Rafiei, Mehri, khodabande e Alishah; Alipour e Dursun.

Al-Nassr (Stefano Pioli): Bento; Al Ghanam, Simakan, Laporte e Al Najdi; Brozovic, Al Khaibari, Ângelo e Mané; Durán e Cristiano Ronaldo.

Ficha técnica

Data: 17 de janeiro (segunda-feira)

17 de janeiro (segunda-feira) Hora: 13h (horário de Brasília)

13h (horário de Brasília) Local: Azadi Sports Complex, em Teerã, no Irã

Onde assistir Persepolis x Al-Nassr

Disney+ (streaming)

