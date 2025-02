Tabela do Capixabão: Desportiva vence Rio Branco-VN e segue invicto

O Espírito Santo amanheceu com muito calor neste domingo (16), mas, o que verdadeiramente “botou fogo” no Estado, foi o jogo entre Desportiva Ferroviária e Rio Branco-VN, que valia a liderança do Capixabão 2025.

O confronto, que foi realizado no Engenheiro Araripe, em Cariacica, era válido pela 8ª rodada do Campeonato Capixaba e, terminou com uma vitória da Desportiva por 2 a 1, que lhe garantiu a liderança isolada da competição estadual. Com a vitória, a Tiva se torna a única equipe invicta no Capixabão, visto que a outra equipe era o Rio Branco-VN.

Como foi o jogo?

O jogo começou com as equipes se estudando e se respeitando muito, porém, o Rio Branco-VN saiu na frente, com um golaço de Canário, aos 23 minutos do primeiro tempo. Mesmo com o gol do Polenteiro, a Tiva não se abateu e buscou o empate, aos 34 minutos, com gol de Mariano. Confusões entre os jogadores marcaram o restante do primeiro tempo.

Na segunda etapa, a torcida da Tiva, que estava presente no Engenheiro Araripe, empurrou a equipe para a vitória, que veio dos pés de Rodrigo Rocha, aos 21 minutos do segundo tempo, após rebote do goleiro Pezão.

Tabela do Capixabão 2025

Desportiva Ferroviária – 20 pontos Rio Branco-VN – 15 pontos Real Noroeste – 14 pontos Capixaba – 11 pontos Rio Branco SAF – 10 pontos Nova Venécia – 8 pontos Vitória – 6 pontos Porto Vitória – 6 pontos Vilavelhense – 5 pontos Jaguaré – 3 pontos

