PF fiscaliza empresas de segurança durante jogos no Kleber Andrade

A Polícia Federal deflagrou ontem a Operação Segurança em Jogo no Município de Cariacica, em que policiais federais lotados na Delegacia de Controle de Segurança Privada realizaram fiscalização de combate a empresas clandestinas de segurança privada no Estádio Kleber Andrade.

A fiscalização ocorreu no jogo da Copa do Brasil entre Rio Branco e Novorizontino no qual 06 policiais federais fiscalizaram a empresa que vinha prestando o serviço de segurança privada no Estádio, tendo resultado na lavratura de 01 auto de encerramento da atividade de segurança privada, em face da presença de 50 (cinquenta) vigilantes irregulares, à medida que a empresa não possuía autorização de funcionamento expedida pela Polícia Federal.

A Polícia Federal vem intensificando o combate às empresas clandestinas no Estado do Espírito Santo e já encerrou 45 delas em 2024.

