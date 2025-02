PF mira assessor de deputado suspeito de desvio de emendas para hospital

Na manhã desta quinta-feira (13), a Polícia Federal (PF) cumpriu mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao assessor do deputado Afonso Motta (PDT-RS).

A investigação apura desvio de emendas parlamentares destinadas a um hospital de Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul.

Desvio de R$ 1,07 milhão em emendas

Segundo as denúncias, o Gabinete do deputado Afonso Motta teria destinado ao menos R$ 1,07 milhão em emendas para o hospital Ana Nery, na cidade que fica a 152 km de Porto Alegre. A suposta organização criminosa, que incluiria o secretário parlamentar Lino Rogério da Silva Furtado, embolsaria 6% do valor captado.

Ao total, os agentes da PF realizaram 11 mandados de busca e apreensão e dois de busca pessoal na cidade de Brasília e em outras cinco cidades do RS. São elas: Estrela, Rosário do Sul, Santa Cruz do Sul, Venâncio Aires e Lajeado.

Apreensão de R$ 350 mil

A PF apreendeu R$ 350 mil em espécie nesta manhã. E também dois celulares que estavam escondidos no forro do teto de um escritório.

Segundo o site Oul, o deputado Motta não teria sido alvo da operação, batizada de EmendaFest. Coordenada pelo ministro do STF Flávio Dino, a ordem judicial também determina o afastamento do cargo e das funções públicas de Lino Rogério e Cliver Fiegenbaum, que é diretor da Metroplan, vinculada à secretaria estadual de Desenvolvimento Urbano.

Espaço aberto

Além disso, o site informou que os envolvidos podem responder pelos crimes de desvios de recursos públicos, além de corrupção ativa e passiva. A reportagem do Uol tentou contato com o parlamentar, porém, até a publicação desta matéria não obteve retorno. O espaço segue aberto.

Leia Também: Apiacá: prefeito, vice e secretários terão aumento de até 50% no salário