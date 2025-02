PM reforça patrulhamento durante volta às aulas no Caparaó

O 3º Batalhão intensificou, nesta semana, o patrulhamento escolar nos municípios do Caparaó devido ao período letivo na rede pública de ensino.

De acordo com a Polícia Militar (PM), o objetivo do patrulhamento é proporcionar mais segurança aos alunos durante o início das aulas em 2025, sendo intensificado nos horários de entrada e saída dos colégios, além de controlar o fluxo de carros, vans e ônibus escolares.

Os militares ressaltam, ainda, que qualquer emergência pode ser comunicada pelo telefone 190.

