Polícia Civil apreende drogas em cidade do Caparaó; veja

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Guaçuí, apreendeu drogas em Divino de São Lourenço na última sexta-feira (31). O setor de inteligência da DP de Guaçuí recebeu informações de que em uma residência localizada no Centro da cidade de Divino de São Lourenço havia drogas escondidas.

Suspeita de 29 anos

A informação indicava que as drogas pertenciam a uma mulher de 29 anos, que havia sido presa no dia anterior no município de Ibitirama, com um veículo supostamente clonado e drogas.

Diante da denúncia, uma equipe de policiais civis se deslocou ao endereço. Ao chegarem no local, constataram que a casa estava vazia, mas a porta estava apenas encostada. Dentro do imóvel, foi encontrada uma sacola contendo, aproximadamente, 155 gramas de maconha, além de material para embalar drogas.

Inquérito

O material foi apreendido e encaminhado à Delegacia de Polícia (DP) Guaçuí. Um inquérito policial será instaurado para apurar os fatos.