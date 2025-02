Polícia Militar apreende drogas e arma de fogo em São Mateus

Na quinta-feira (27), o 13º Batalhão deflagrou uma operação que resultou em uma significativa apreensão de entorpecentes e armamentos em São Mateus. A ação contou com o apoio das equipes da Força Tática, do Grupo de Abordagem, do K9, do Sistema de Inteligência e das 1ª e 2ª Companhias do Batalhão.

A operação foi desencadeada após diversas denúncias informando que criminosos estariam transportando drogas em ônibus. Durante as abordagens, os militares localizaram e apreenderam um revólver calibre .32, 16 munições de diferentes calibres, nove tabletes, um pedaço e quatro papelotes de cocaína, 36 comprimidos de ecstasy, além de quatro tabletes, três pedaços e 14 buchas de maconha. Também foram encontrados mais de R$ 700 em espécie e diversos materiais utilizados para embalar e comercializar os entorpecentes.

Quatro homens foram presos e encaminhados, juntamente com todo o material apreendido, à autoridade policial para as devidas providências.

