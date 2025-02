Prejuízo ao tráfico: PM apreende arma de fogo e muita droga no ES

Na tarde desta sexta-feira (31), militares realizaram incursões a pé e patrulhamento tático motorizado na localidade conhecida como Campo do Apollo, no bairro Flexal II, em Cariacica. A operação resultou na prisão de três indivíduos envolvidos com o tráfico de drogas na região.

Durante a ação, os policiais militares montaram um cerco estratégico, em uma área de intenso comércio de drogas. Ao perceberem a presença policial, os suspeitos tentaram fugir, mas foram rapidamente detidos.

Com os criminosos, foram apreendidos uma pistola de fabricação turca, calibre 9mm, e 43 tabletes de maconha, representando um prejuízo estimado em mais de R$ 100 mil ao tráfico do crime organizado. Um dos detidos possuía um mandado de prisão em aberto e era apontado como um dos líderes do tráfico na região, atuando para a facção criminosa TCP.

Os indivíduos presos e o material apreendido foram encaminhados às autoridades competentes para as providências cabíveis. A Polícia Militar segue intensificando suas ações para coibir o crime organizado e reforça a importância da participação da população por meio de denúncias anônimas pelo telefone 181.

