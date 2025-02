Policia prende dois homens por tráfico de drogas no ES

Dois homens, de 29 e 35 anos, foram presos na noite desta terça-feira (4), em Ibatiba, pelo crime de tráfico de drogas e porte ilegal de armas.

A Polícia Militar informou que recebeu informações de que um homem estaria portando uma arma de fogo enquanto traficava.

Os militares seguiram até o local indicado e encontraram dois homens em um carro. Durante abordagem, um dos homens afirmou que a arma é de seu primo e que ele havia acabado de pegar e que seria para uso pessoal devido à morte de um familiar em 2021. Com o outro homem, não foi encontrado nada de ilícito. Os dois homens receberam voz de prisão e foram conduzidos até a 11ª Delegacia de Polícia Civil em Venda Nova do Imigrante.

