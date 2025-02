Homem com mandado de prisão em aberto é preso durante abordagem no ES

Um homem foi preso na tarde da última terça-feira (4) durante uma abordagem policial na localidade de Brejetuba.

De acordo com informações da Polícia Militar, a prisão ocorreu durante a abordagem de vários veículos; entretanto, o suspeito se identificou com um nome falso.

Após ser questionado, ele confessou ter mentido e revelou seu verdadeiro nome, sendo constatado que havia contra ele um mandado de prisão expedido. Após os procedimentos, ele foi conduzido e entregue à Delegacia de Polícia Judiciária de Venda Nova.

Leia também: Motorista é preso dirigindo embriagado em cidade do ES

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui