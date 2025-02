Policiais apreendem motocicleta adulterada em distrito de Iúna

Neste domingo (16), durante patrulhamento da Polícia Militar (PM) pelo distrito de Perdição, em Iúna, os militares avistaram uma motocicleta transitando pela rodovia ES 185, em frente a Igreja Assembleia de Deus, que teria sido emplacada em Mesquita, no Rio de Janeiro.

Durante a abordagem, os policiais analisaram os sinais identificadores do veículo, onde foi constatado que o QR Code da placa era ilegível e também, a estampagem não foi localizada. Ao analisar o chassi do veículo, foi constatado que um instrumento abrasivo foi utilizado no local.

Os militares questionaram o condutor, de 53 anos, sobre a remarcação do chassi e, o mesmo relatou que comprou essa motocicleta de outro homem, pelo Facebook. O indivíduo disse também que foi até o município de Ibatiba para buscar a motocicleta, onde pagou a quantia de R$ 16 mil em espécie, porém, teria pegado apenas uma folha de documento.

Diante dos fatos, o homem foi conduzido até a Delegacia de Venda Nova do Imigrante sem o uso de algemas. A motocicleta foi removida.

